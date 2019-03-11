Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей

На заседании Госдумы, где ЕР решила наказывать за любое неугодное слово в интернете, партия власти отклонила законопроект КПРФ об увеличении минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей.

Об этом на своей официальной странице "ВКонтакте" рассказал депутат ГД Денис Парфенов.

"Больше всего порадовали с позволения сказать "аргументы" о том, что увеличение МРОТ якобы приведет к полной разбалансировке экономики и о том, что закон содержит множество юрико-технических ошибок. Последнее просто прекрасно, поскольку законопроект в точности повторяет текст недавно принятого закона самой "Единой России", об увеличении МРОТ до 11 тысяч - только цифра другая. Тот закон они приняли, не высказав ни единого замечания, а наш – зарубили", - написал Парфенов.

Он пояснил, что во Франции после массовых протестов "жёлтых жилетов" МРОТ подняли на 100 евро.