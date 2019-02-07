Госдума отклонила законопроект, предложенный парламентом Карелии

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, вводящий запрет на участие в земельных торгах лицам, имеющим задолженность по налогам и сборам.

Документ, внесенный заксобранием Республики Карелия, подготовлен "с целью стабилизации поступления в бюджеты всех уровней доходов от использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и повышения платежной дисциплины заявителей аукционов".

Проектом предлагается не допускать к участию в аукционах по продаже либо аукционах на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, лиц, в отношении которых есть сведения об имеющейся у них задолженности по арендной плате за такие земельные участки. пишет РИА Новости.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и правительство РФ. Зампред комитета Михаил Кузьмин ранее пояснял, что проект создает новый административный барьер и повышает коррупционную составляющую. Потому что задолженность может родиться по арендной плате одномоментно, а, следовательно, и исключение из аукциона, отмечал он.

Кабмин также считает, что возложение на заявителей обязанностей, связанных с необходимостью предоставления дополнительных документов, на практике может стать излишним административным барьером для участия заявителей в аукционах. Кроме того, это может привести к сокращению количества участников торгов и снижению уровня конкуренции на торгах, а в результате — к сокращению доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, отмечается в заключении правительства на законопроект.