Госдума планирует разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля, но определенного

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, разрешающий тратить весь маткапитал или его часть на покупку автомобиля.

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Его автором выступила Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, пишет auto.mail.

Какие требования предъявляются к автомобилям?

Согласно законопроекту, граждане, получившие сертификат, родившие (или усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, или родившие (усыновившие) ребенка-инвалида, смогут потратить все средства материнского капитала или их часть на покупку автомобиля. К машине предъявляются особые требования, она должна:

- использоваться для перевозки пассажиров;

- иметь не более восьми пассажирских мест;

- быть произведенной на территории России;

- не находиться ранее на регистрационном учете, т. е. быть новой.

Еще одно условие — при покупке автомобиля за счет средств маткапитала владельцам нельзя будет ее продавать в течение трех лет с момента регистрации.

Также Останина напоминает, что в большинстве субъектов РФ введен региональный материнский капитал, в некоторых из них местное законодательство позволяет тратить сертификат на приобретение транспортного средства. При этом ранее Госдума РФ уже рассматривала несколько законопроектов о включении покупки автомобиля в перечень целей, на которые можно будет направлять средства федерального маткапитала. Но эти инициативы были отклонены, так как не набрали достаточного количества голосов, по каждому из них имелась отрицательная позиция правительства. Депутат считает, что необходимо вернуться к рассмотрению этого вопроса с учетом существующего запроса семей с детьми, социальной значимости этой инициативы и ожиданий граждан.