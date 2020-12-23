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Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в Интернете

Новости. Общество
20:40, 23 Декабря 2020
фото: pxhere.com
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Государственная дума приняла закон об усилении уголовной ответственности за клевету в Интернете, СМИ или в публичном выступлении.

Об этом говорится 23 декабря в сообщении на сайте нижней палаты парламента, передают Известия.

Автором инициативы стал депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от тяжести преступления нарушителю будет грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы.

По замыслу законодателей, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Если клевета озвучена публично или в СМИ, включая Интернет, то нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

"Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет; клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — лишением свободы на срок до четырех лет", — отмечается в сообщении на сайте Государственной думы.

Клевета о совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований, будет наказываться сроком лишения свободы до пяти лет.

Законопроект об ужесточении наказания за клевету в сети внесли в Госдуму 14 декабря.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-23 22:28:40
Офф попадет под амнистию - у него справка есть. Уметь надо. :)
Пионер
2020-12-23 21:30:34
Сплошь: или репрессии или неприкосновенности с обнулением!!!
Когда дума начнёт думать....о народе, людям не тюрьмы и штрафы нужны, а работа с зарплатой хорошей и пенсии достойные,как они себе сделали!!!!!
Врунов
2020-12-23 21:28:01
Шах и мат либерастне
Leopol'd
2020-12-23 22:05:15
Врунов, чего радуешься? Ты же за каждый второй свой пост платить будешь. Или так надеешься на покровителей и заказчиков? Так они первые отвернутся. На петросовет посмотри...
Саныч
2020-12-23 20:51:33
Знает кошка, чье мясо съела.
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