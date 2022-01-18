Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму депутатами от фракции «Единая Россия» Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии ЕР Андреем Турчаком 10 сентября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как отмечают авторы законопроекта, поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.

Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы принял решение включить в повестку пленарного заседания во вторник законопроект о пожизненном заключении для педофилов для рассмотрения его во втором чтении.

«В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию.

Комментируя трагедию, Володин заявил, что Госдума сделает все, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предлагает пожизненно следить за педофилами и исключить возможность условно-досрочного освобождения для них.

Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.

Среди отклоненных профильным комитетом поправок — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.