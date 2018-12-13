Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, продлевающий срок оплаты автомобильных штрафов со скидкой.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.

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