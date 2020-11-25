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25.11.2020 23:30

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии еще на год

Новости. Общество
22:00, 26 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Госдума РФ приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года.

Напомним, с 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента, пишет РИА Новости.

Законопроектом предлагается пролонгировать порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. До конца 2023 года полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направляться на финансирование страховой пенсии. Данный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование аналогичен механизму, который действовал в 2014 – 2022 годах.

Согласно пояснительной записке, решение о перенаправлении взносов не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. "Размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется", – подчеркнули разработчики.

В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.

Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

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