Госдума решила установить Всероссийскую минуту молчания 22 июня

Законопроект поддержан в первом чтении депутатами всех "думских" фракций.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о проведении 22 июня Всероссийской минуты молчания. Акция приурочена к ежегодному Дню памяти и скорби, связанному с началом Великой Отечественной войны.

Как сообщил Интерфакс, авторами этой инициативы выступили депутаты всех "думских" фракций - вице-спикеры Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (фракция КПРФ) и первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"). По словам Яровой, проведение Всероссийской минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.