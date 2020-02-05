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Госдума решила установить Всероссийскую минуту молчания 22 июня

Новости. Общество
22:00, 05 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Законопроект поддержан в первом чтении депутатами всех "думских" фракций.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о проведении 22 июня Всероссийской минуты молчания. Акция приурочена к ежегодному Дню памяти и скорби, связанному с началом Великой Отечественной войны.

Как сообщил Интерфакс, авторами этой инициативы выступили депутаты всех "думских" фракций - вице-спикеры Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (фракция КПРФ) и первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"). По словам Яровой, проведение Всероссийской минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-05 22:59:33
Сколько можно мучить людей символами язычников? Мало вечных огней, обелисков, стел, знамён, захоронений в центре города, партизанских камней, почетных караулов, танков, пушек и самолетов? Теперь минута молчания. Не хотим более поклоняться мёртвым, а хотим жить сегодня, здесь и сейчас среди живых людей. Вы даже по минутам отбираете у нас самое дорогое. Вы отнимаете нашу жизнь. Не будет вам прощения во веки веков. Сколько можно жить прошлым и не идти в будущее? У вас нет ничего. Нет своей философии, нет своего мироощущения и места на земле. Не знаете куда и зачем стремиться. Есть только прошлое царство мёртвых. Мы чтим в душе погибших героев, наших дедов и отцов. Но не желаем пребывать в искусственно нагнетаемой скорби всю оставшуюся жизнь.
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