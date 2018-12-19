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Новости. Общество
21:05, 19 Декабря 2018
фото: Pixabay

Госдума смягчила статью об экстремизме

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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о смягчении наказания на нарушение 282 статьи УК.

В октябре Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента пакет проектов, частично декриминализирующих статью об экстремизме. 

Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело против людей, впервые преступивших закон. При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства", пишет "РИА Новости".
 
Сейчас уголовное дело можно возбудить и против человека, ни разу не привлекавшегося за разжигание вражды в административном порядке.

Нарушение статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" карается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно проекту, который внес президент, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, граждан предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц – штрафом от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

По статистике Генпрокуратуры , "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году 75% дел по 282 статье касались именно сети.

 
 
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