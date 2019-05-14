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Новости. Общество
14:22, 14 Мая 2019
фото: законодательное собрание Карелии

Госдума учла мнение карельских парламентариев

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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий приоритетное право детей из одной семьи на прием в начальную школу, если там обучаются их братья и сестры.

"Мы рады, что Государственная дума учла пожелания регионов, - прокомментировала председатель комитета по образованию Галина Гореликова. - Мы со своей стороны не раз обращали внимание федеральных коллег на необходимость внесения соответствующих изменений в российское законодательство".

Весной 2018 года Законодательное собрание Карелии обратилось в адрес министерства просвещения России с предложением предоставить преимущественное право на поступление в школы детям, чьи родные братья и сестры уже посещают это образовательное учреждение. Тогда карельскую инициативу поддержало более 20 регионов. В апреле этого года на профильном парламентском комитете депутаты вновь поднимали эту тему.

"Это не только вопрос удобства доставки детей до образовательного учреждения, но и, безусловно, вопрос комфорта для всей семьи. Речь идет о благоприятной адаптации и ранней социализации ребят, непрерывном формировании семейных и нравственных ценностей", - отметила Гореликова.

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