Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных

Закон, который предполагает наказание хозяев, которые выбрасывают животных, вскоре может быть принят.

Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).

В конце декабря 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с животными. Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников. Им, в частности, предлагается штрафовать за выброс животных на улицу.

«Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию», — сказал Бурматов.

По его словам, соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях.

«Конечно, здесь потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом», — добавил Бурматов.