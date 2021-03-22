Госдума ввела "гаражную амнистию"

Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Об этом сообщает ТАСС.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него возникло по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.

В ходе работы над законопроектом депутаты установили широкий перечень документов, подтверждающих право собственности на гараж и участок. Как отметил ранее один из авторов закона, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в доказательство пользования гаражом могут быть представлены любые документы, "вплоть до платежек за коммунальные услуги". По одному заявлению будет оформляться как сам объект, который стоит на земле, так и земельный участок. Принимать заявления будут органы местного самоуправления.

Упрощенный порядок регистрации распространяется на земельные участки под металлическими некапитальными сваренными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Закон при этом не затрагивает гаражи-ракушки. В Земельном кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению без уплаты госпошлины при его подаче. Они освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта. Гарантируется свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими на птичьих правах и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению - продать или передать по наследству". По его словам, Госдума этот правовой пробел устранила. Спикер отметил, что "закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками".

Авторами инициативы выступили Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.