Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению

Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только имеющим гражданство России на момент рождения ребенка и только на ребенка, который является гражданином РФ по рождению.

С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Такой закон приняла Госдума, пишет Российская газета.

Дело в том, что пока что — до вступления в силу новых норм — в законодательстве не уточняется, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению и что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей. Документ, исправляющий этот «пробел», ранее был внесен в ГД группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР.

Они пояснили, что нередко в Россию приезжают семьи, получают российское гражданство, но дети при этом рождены в другом государстве. И такие семьи все равно претендуют на материнский капитал и пользуются другими мерами социальной поддержки. Инициатива после вступления в силу устранит эту «лазейку», отмечает издание.

Новый закон устанавливает, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка являются гражданами России — независимо от места их жительства. При возникновении права на выплату маткапитала не учитываются дети, у которых нет гражданства РФ по рождению.

При этом нововведение не коснется граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России.

Один из авторов, депутат ЛДПР Владимир Кошелев пояснил «РГ», что нередко женщины-иностранки с детьми- иностранцами приезжают в Россию, оформляют здесь гражданство и начинают претендовать на маткапитал.

«Поддерживать надо тех, кто осознанно и постоянно проживает и планирует проживать в нашей стране. Никакой возможности „заработать“ денег на детях не должно быть. При этом жителям возвращенных регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ. Это справедливо и дополнительно поддержит их. Тем более что часть территорий нам еще предстоит освободить, и их жители будут получать гражданство РФ», — приводит «Российская газета» слова Ольги Занко, первого зампреда комитета ГД по развитию гражданского общества.