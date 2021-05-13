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Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности в Карелии показал, что осталось от Пряжинской зверофермы после пожара (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:00, 14 Мая 2021
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН
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В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.

в минувшую среду, 12 мая, в 15.07 произошел пожар на 2 км федеральной автодороги «Кола» — А-121 — горела территория бывшей Пряжинской зверофермы, где в 2017 году от голода погибли более 2,5 тысяч норок.

Пожару был присвоен ранг «1БИС». В ликвидации огня участвовали 28 пожарных и 7 единиц техники. Пожар удалось локализовать через 45 минут.

В результате огонь уничтожил неэксплуатируемые постройки, а также выгорело 10 гектаров земли.

Сегодня участок бывшей Пряжинской зверофермы находится в аренде у акционерного общества «Совхоз «Ведлозерский».

Заместитель гендиректора совхоза «Ведлозерский» Вячеслав Савельев прокомментировал «Столице на Онего» случившееся.

«Сегодня АО «Пряжинское» находится в стадии банкротства, мы у них выкупили коровник, а этот участок земли, где раньше находилась звероферма и выращивали зверьков, нам предоставило в аренду Минимущества. Вчера произошел пожар на арендуемой территории — на участке бывшей Пряжинской зверофермы. Никакого урона это нам не нанесло, так как капитальных строений там нет, сгорели старые шеды — вольеры, где держали норок. Строения были деревянные, покосившиеся, некоторые уже упавшие. Нам эту территорию предстоит очистить от мусора и подготовить для строительства комплекса для нужд нашего совхоза».

Напомним, в сентябре 2017 года на ферме в Пряже от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз «Ильинский». Позже стало известно, что здесь также погибли около 2,5 тысяч норок и лисиц.

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Комментарии

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АртемD
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Устроили коммерсы и власть настоящий геноцид. Главное громко орать в поддержку Путина.
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