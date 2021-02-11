Госкомитет по дорнадзору обнаружил в феврале в двух районах в Карелии дороги в снегу

Сотрудники Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили состояние автодороги "Кола"-Калевала-Лонка в Кемском и Калевальском районах.

Как сообщается в паблике Госкомитета, по результатам обследования выявлен ряд нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их ремонте и содержании.

"Так, при осмотре участка автодороги, расположенного на территории Кемского муниципального района, выявлено наличие снега, зимней скользкости на проезжей части и на служебных проходах мостовых сооружений, которые затрудняют движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляют опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц", - говорится в сообщении ведомства.

С такими же нарушениями сотрудники Госкомитета столкнулись на этой дороге, проходящей по территории Калевальского района. Но здесь инспекторы выявили проблемы с качеством ремонта моста через реку Кепа. Кроме этого, инженер-инспекторы выявили нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции моста через реку Кепа: деформационный шов в местах сопряжения моста с насыпью разрушен.

В адрес подрядчиков направлены предписания с требованием исправить выявленные нарушения.

Ранее специалисты дорнадзора республики нашли неубранную от снега улицу в поселке Карелии.