Госпитализирована женщина, ограбленная рецидивистом ночью в Петрозаводске

Ранее судимый петрозаводчанин избил и ограбил у подъезда женщину, вышедшую с подругой подышать воздухом, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в микрорайоне Кукковка совершено разбойное нападение. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные наряды и следственно-оперативная группа.

О случившемся стражам порядка рассказала пострадавшая — 53-летняя горожанка. Она рассказала, что отдыхала с подругой расположились на скамейке возле подъезда. Спустя некоторое время к ним подошёл мужчина и начал требовать деньги. Петрозаводчанка отказала. Тогда незнакомец ударил её по лицу, схватил ее сумку, вытащил оттуда 3 тысячи рублей и банковскую карту, и скрылся. Женщина сразу же вызвала полицию, также ей понадобилась медицинская помощь. Женщина была госпитализирована с травмой.

Подозреваемого нашли по горячим следам неподалёку от места происшествия.

По статье «разбой» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант — 38-летний ранее судимый местный житель — в настоящий момент задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.