Гость из Нижегородской области попался на краже мясных деликатесов из магазина в Карелии

Мужчина пытался пронести мимо кассы продукты, но был задержан, сообщили в Росгвардии Карелии.

В одном из охраняемых магазинов Сегежи при попытке хищения товаров сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан 34-летний мужчина из Нижегородской области. Он пытался незаметно вынести из торгового зала мясные деликатесы.

На следующий день похожий случай произошел в Олонце. Местный житель также пытался похитить из сетевого магазина продукты питания.

Нарушители были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее петрозаводчанин, пойманный на краже шоколадной пасты, убежал из магазина без сладкого и кошелька.