Реклама
Прислать новость
«Иначе мы не выживем»: приют для бездомных животных в городе Карелии ищет руководителя, который возьмет все в свои руки (ВИДЕО) 8
11.07.2021 16:11
В Петрозаводске установят мемориальную доску рекордсмену по пулевой стрельбе Валерию Постоянову 4
11.07.2021 11:19
ГИБДД Карелии пригласила на службу мужчин, подходящих по здоровью и «морально-психологическим качествам» 1
11.07.2021 15:22
В «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие» 4
11.07.2021 14:38

Гость кафе в центре Петрозаводска прострелил охраннику ногу

Новости. Происшествия
10:26, 12 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

В Петрозаводске охранник кафе госпитализирован с ранениями, полученными во время стрельбы, устроенной посетителем заведения, сообщили в МВД Карелии.

Сегодня, 12 июля, в 8.30 в МВД поступило сообщение со службы "112" о том, что в кафе на улице Анохина, 41 в воскресенье, 11 июля, посетитель вступил в конфликт с охранником заведения и в качестве аргумента своей правоты применил оружие, выстрелив в ногу сотруднику охраны.

В результате охранник с ранением был госпитализирован, виновник происшествия задержан.

По информации МВД, предположительно посетитель против охранника применил пневматическое оружие.

Обстоятельств выясняются. Проводится проверка.

Напомним, в ночь на 12 июля в баре на Кукковке также прогремели выстрелы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»