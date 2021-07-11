Гость кафе в центре Петрозаводска прострелил охраннику ногу

В Петрозаводске охранник кафе госпитализирован с ранениями, полученными во время стрельбы, устроенной посетителем заведения, сообщили в МВД Карелии.

Сегодня, 12 июля, в 8.30 в МВД поступило сообщение со службы "112" о том, что в кафе на улице Анохина, 41 в воскресенье, 11 июля, посетитель вступил в конфликт с охранником заведения и в качестве аргумента своей правоты применил оружие, выстрелив в ногу сотруднику охраны.

В результате охранник с ранением был госпитализирован, виновник происшествия задержан.

По информации МВД, предположительно посетитель против охранника применил пневматическое оружие.

Обстоятельств выясняются. Проводится проверка.

Напомним, в ночь на 12 июля в баре на Кукковке также прогремели выстрелы.