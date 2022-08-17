Гость Карелии «проспал» телефон на железнодорожном вокзале в Петрозаводске

Житель Вологодской области устроил застолье на вокзале в столице Карелии с незнакомцем и поплатился.

К транспортным полицейским на станции Петрозаводск обратился 39-летний житель Вологодской области. Мужчина рассказал, что у него пропал телефон. Об этом сообщили в петрозаводской транспортной полиции.

Стражи порядка установили, что телефон похищен 32-летним гражданином ближнего зарубежья.

Как выяснилось, мужчины вместе распивали спиртные напитки в зале ожидания железнодорожного вокзала. Вологжанин часто демонстрировал «товарищу» фотографии в телефоне, а под утро уснул под воздействием алкоголя. Собутыльник воспользовался этим и забрал гаджет стоимостью более 10 тыс. рублей. С места преступления он скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками транспортной полиции в кассовом зале. При этом он был пьян.

Полицейские доставили мужчину в служебное помещение, где в ходе досмотра обнаружили похищенный телефон.

Гражданин ближнего зарубежья стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, в отношении фигуранта составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, житель Вологды по дороге в Петрозаводск украл три дорогих телефона.