Гость обокрал петрозаводчанина во время застолья

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний горожанин с заявлением о краже ноутбука и телефона, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что познакомился в кафе с мужчиной, с которым распивал напитки у барной стойки. После закрытия заведения он пригласил его к себе в гости продолжить застолье. Утром хозяин обнаружил, что из квартиры пропали ноутбук и мобильный телефон.

В беседе с правоохранителями гражданин не смог описать внешность предполагаемого преступника, он знал только его имя.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 32-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. По версии полицейских, он похитил чужое имущество, когда хозяин квартиры уснул. Впоследствии гражданин сбыл похищенное.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.