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16.02.2020 19:00

Гость Петрозаводска потерял равновесие и лишился гаджета

Новости. Криминал
13:51, 17 Февраля 2020
фото: © Flickr / volliem
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На Кукковке молодой человек отобрал у прохожего телефон, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску обратился 32-летний житель Прионежского района. Мужчина рассказал, что неизвестный ему мужчина похитил его мобильный телефон на улице в микрорайоне Кукковка.

Оперативники восстановили ход событий. Заявитель вечером возвращался домой. В руках держал телефон, в это время к нему подошел незнакомый мужчина и толкнул его, в результате чего тот потерял равновесие. В этот момент незнакомец выхватил гаджет и, перепрыгнув через забор, скрылся. Злоумышленник воспользовался открытым доступом к мобильному приложению банка и перевел со счета заявителя около 3 тысячи рублей. Ущерб заявитель оценил в 6 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 26-летний петрозаводчанин. Полицейские опросили его, тот сознался в содеянном. Он рассказал, что воспользовался тем, что телефон не был защищен паролем, поэтому перевел на карту своего знакомого деньги, которые позже обналичил. Сам телефон сбыл. Незаконно вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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