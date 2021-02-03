Водитель вез в Карелии опасный груз по поддельным документам

Уроженца Ленинградской области поймали в Карелии с заведомо поддельным официальным документом, сообщили в республиканской прокуратуре.

В июле прошлого года инспектор автотранспортного и автодорожного надзора Карелии остановил автомобиль под управлением 36-летнего мужчины. Уроженец Ленинградской области перевозил опасный груз 1 класса - более 40 кг гибкого детонирующего шнура.

По требованию инспектора водитель предъявил свидетельство дорожных перевозок опасных грузов. Оно оказалось поддельным, но было заполнено на имя мужчины и с его же фотографией. Подложность документа выявилась при проверке по соответствующим информационным базам. Предъявленное свидетельство ему официально не выдавали. В связи с этим инспектор незамедлительно изъял его.

В настоящее время уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.