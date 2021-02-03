Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Адвокат предупредил, как вас могут лишить жилья без вашего ведома 3
03.02.2021 19:40
Государственному c/х предприятию в Карелии дали полмиллиарда, а теперь хотят обанкротить 7
03.02.2021 14:51
В Финляндии из-за коронавируса скупают медные маски 3
03.02.2021 16:00
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО) 19
03.02.2021 17:43
В Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП (ВИДЕО) 2
Сегодня 06:40

Водитель вез в Карелии опасный груз по поддельным документам

Новости. Общество
11:35, 04 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Уроженца Ленинградской области поймали в Карелии с заведомо поддельным официальным документом, сообщили в республиканской прокуратуре.

В июле прошлого года инспектор автотранспортного и автодорожного надзора Карелии остановил автомобиль под управлением 36-летнего мужчины. Уроженец Ленинградской области перевозил опасный груз 1 класса - более 40 кг гибкого детонирующего шнура.

По требованию инспектора водитель предъявил свидетельство дорожных перевозок опасных грузов. Оно оказалось поддельным, но было заполнено на имя мужчины и с его же фотографией. Подложность документа выявилась при проверке по соответствующим информационным базам. Предъявленное свидетельство ему официально не выдавали. В связи с этим инспектор незамедлительно изъял его.

В настоящее время уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
01.02.2021, 18:20
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Аналитика

03.02.2021 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 8
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»