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Гость села в Карелии украл лодочный мотор и бежал с добычей в город

Новости. Криминал
15:07, 07 Октября 2021
фото: © dimzon.ru

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Житель Петрозаводска не смог устоять перед чужим имуществом и теперь ответит по закону, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший — 40-летний сельчанин — в конце сентября обратился в полицию Прионежского района с заявлением о краже. Он сообщил, что кто-то проник на его дачный участок и украл хранившийся под навесом лодочный мотор и 4 спиннинга. Причинённый ущерб составил 45 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к преступлению — 34-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Мужчина рассказал, что приехал в село встретиться со своим знакомым. Гуляя, во дворе одного из домов он увидел хранившийся на улице лодочный мотор. По версии следствия, петрозаводчанин перелез через ограду, схватил мотор со спиннингами, вызвал такси и уехал в город. В дальнейшем он продал мотор и часть спиннингов, а вырученные деньги потратил.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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