Гости с Кубы и роговой оркестр: опубликована программа музыкального фестиваля в горном парке «Рускеала»

Международный музыкальный фестиваль фестиваля Ruskeala Symphony состоится под отрытым небом в горном парке «Рускеала» в Карелии 15-16 июля с участием «звездных» гостей.

Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

«Программа, как всегда, разнообразная, публику ждут встречи с уникальными артистами. Среди участников — 9 коллективов. Впервые Валаамский хор будет выступать на воде — в горном каньоне особая акустика, — рассказала Подсадник.

В первый день фестиваля выступит Государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, художественное слово будет предоставлено Михаилу Пореченкову. Артисты исполнят произведения Моцарта, а также музыкально-литературную композицию «Облако в штанах» по поэме Владимира Маяковского с музыкой Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке.

Также в программе выступление квартета народных инструментов Карельской филармонии, национального ансамбля песни и танца «Кантеле», хора Валаамского монастыря, симфонического оркестра Карельской филармонии, гостей с Кубы, Российского рогового оркестра.

С полной программой и составом участников можно на официальном сайте фестиваля www.ruskeala-symphony.com.