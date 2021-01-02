Гостиницу и ресторан построят рядом со скоплением рисунков древнего человека в Карелии

Власти Карелии запланировали строительство объектов туристической инфраструктуры у памятника археологии Беломорские петроглифы в 2021-2023 годах.

Об этом рассказала начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"С 2021 по 2023 год буду у нас построены объекты (на фото - прим. ред.) - в частности дорога к петроглифам Залавруги, мост через протоку Кислый Пудас, визит-центр, который будет включать гостиницу и ресторан, конференц-зал", - сообщила Алипова.

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