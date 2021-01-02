Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Аэропорт Бесовец: снег не убран. машины откапывают (ФОТОФАКТ) 10
02.01.2021 16:23
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ) 48
02.01.2021 14:51
Пожарные почти два часа тушили жилой дом в поселке Карелии
02.01.2021 12:49
Коммерческие компании готовятся снижать зарплаты работникам 5
02.01.2021 16:39
Прошедший год для большинства был напряженным из-за ограничений, показал опрос 5
02.01.2021 14:17
Сыгравший человека-амфибию актер Владимир Коренев скончался от коронавируса 2
02.01.2021 19:40

Гостиницу и ресторан построят рядом со скоплением рисунков древнего человека в Карелии

Новости. Общество
09:25, 03 Января 2021
фото: Валерий Поташов
Загрузка...

Власти Карелии запланировали строительство объектов туристической инфраструктуры у памятника археологии Беломорские петроглифы в 2021-2023 годах.

Об этом рассказала начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"С 2021 по 2023 год буду у нас построены объекты (на фото - прим. ред.) - в частности дорога к петроглифам Залавруги, мост через протоку Кислый Пудас, визит-центр, который будет включать гостиницу и ресторан, конференц-зал", - сообщила Алипова.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-03 09:39:04
«мы рождены, чтоб сказку сделать былью...».
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска

Аналитика

30.12.2020 15:35
Обществоведение
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
Лучшие фото 2020 года по версии "Столицы на Онего": люди, факты, события, настроения.
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 14
25.12.2020 12:50
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
24.12.2020 15:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 2
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»