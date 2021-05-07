Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима

Администрация Петрозаводска провела очередную проверку соблюдения противоэпидемических требований на объектах розничной торговли и сферы услуг.

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают инспектировать объекты размещения, розничной торговли и сферы услуг, расположенные на территории карельской столицы.



Так, в ходе очередного рейда сотрудники муниципалитета проверили несколько магазинов на Ключевой, а также гостиницы «Фрегат», «Карелия» и «Ауринко».

Во время инспектирования специалисты убедились в наличии защитных экранов и стационарных приборов для дезинфекции рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Проверка антиковидных мероприятий в Петрозаводске осуществляется регулярно в соответствии с решением городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник.