Реклама на сайте
Прислать новость
Серфер отсудил зуб акулы, которая откусила ему ногу 1
07.05.2021 21:40
На кладбище в городе Карелии ходит медведь (ФОТОФАКТ) 1
Сегодня 08:57
Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:33
Накануне Дня Победы Segezha Group участвует в акции #ПомнимВместе
07.05.2021 15:35
Девочка на велосипеде повредила автомобиль и уехала (ФОТО) 11
07.05.2021 16:45
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы 3
Сегодня 11:26

Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима

Новости. Общество
15:04, 08 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Администрация Петрозаводска провела очередную проверку соблюдения противоэпидемических требований на объектах розничной торговли и сферы услуг.

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают инспектировать объекты размещения, розничной торговли и сферы услуг, расположенные на территории карельской столицы.


Так, в ходе очередного рейда сотрудники муниципалитета проверили несколько магазинов на Ключевой, а также гостиницы «Фрегат», «Карелия» и «Ауринко».

Во время инспектирования специалисты убедились в наличии защитных экранов и стационарных приборов для дезинфекции рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Проверка антиковидных мероприятий в Петрозаводске осуществляется регулярно в соответствии с решением городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 3
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»