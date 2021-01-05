Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мирошник поблагодарила бизнес за "настоящий патриотизм" по отношению к облику Петрозаводска 15
05.01.2021 16:24
Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг: прогноз на 2021 год 7
05.01.2021 16:50
В Доме ветеранов Петрозаводска назвали бредом подозрения, что сотрудники съели подарки своих подопечных 10
05.01.2021 12:44
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика 5
05.01.2021 15:21
Администрация Петрозаводска показала, как иллюминированы самые красивые витрины и окна (ФОТО) 5
05.01.2021 14:14

Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима

Новости. Общество
11:58, 06 Января 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Сотрудники администрации Петрозаводска провели проверку антиковидных мероприятий в городских гостиницах и магазинах.

Специалисты администрации Петрозаводска ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемиологических мер на объектах розничной торговли и сферы услуг. Рейды не приостанавливаются и на рождественских каникулах, сообщили в мэрии.

В ходе очередного рейда специалисты обследовали магазины и гостиницы карельской столицы. В число проверенных объектов попали отели "Piter Inn" и "Турист", а также магазины в торгово-развлекательном центре "Тетрис".

Во время инспекции особое внимание уделялось проверке соблюдения  персоналом и посетителями масочного режима, социальной дистанции, наличия защитных экранов и санитайзеров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»