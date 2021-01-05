Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима

Сотрудники администрации Петрозаводска провели проверку антиковидных мероприятий в городских гостиницах и магазинах.

Специалисты администрации Петрозаводска ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемиологических мер на объектах розничной торговли и сферы услуг. Рейды не приостанавливаются и на рождественских каникулах, сообщили в мэрии.

В ходе очередного рейда специалисты обследовали магазины и гостиницы карельской столицы. В число проверенных объектов попали отели "Piter Inn" и "Турист", а также магазины в торгово-развлекательном центре "Тетрис".



Во время инспекции особое внимание уделялось проверке соблюдения персоналом и посетителями масочного режима, социальной дистанции, наличия защитных экранов и санитайзеров.