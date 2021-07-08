Гостиницы в Карелии теперь повышают цены каждую неделю

Стоимость проживания в гостиницах, на турбазах и в других местах коллективного размещения в Карелии в течение летнего сезона растет каждую неделю — очередное повышение произошло в начале июля.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с 2888 до 2911 рублей в сутки на человека. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3* выросла до 1791 рубля. Неделю назад эта сумма составляла 1776 рублей. На сколько повысились цены в отелях, гостиницах 1* и 2*, мотелях и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».