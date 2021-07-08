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Гостиницы в Карелии теперь повышают цены каждую неделю

Новости. Общество
11:12, 09 Июля 2021
фото: pixabay

Стоимость проживания в гостиницах, на турбазах и в других местах коллективного размещения в Карелии в течение летнего сезона растет каждую неделю — очередное повышение произошло в начале июля.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с 2888 до 2911 рублей в сутки на человека.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 3* выросла до 1791 рубля. Неделю назад эта сумма составляла 1776  рублей.

На сколько повысились цены в  отелях,  гостиницах 1* и 2*, мотелях и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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баян
2021-07-09 11:54:28
Только не понятно за что? Вот такой у нас бизнес в стране
кир
2021-07-09 11:34:35
Не надо шастать в пандемию, - сказал кот.
Гость
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