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Гостья из Санкт-Петербурга обворовала коттедж, который арендовала в Карелии

Новости. Криминал
10:30, 18 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллинико
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Полиция Петрозаводска раскрыла кражу из съемного жилья, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе в отдел полиции Петрозаводска обратилась 23-летняя горожанка. Девушка сообщила, что у неё похитили чемодан, в котором хранилось золотое кольцо стоимостью 130 тысяч рублей, а также одежда и косметика на сумму более 26 тысяч рублей.

Петрозаводчанка пояснила, что все это пропало из коттеджа, который она сдает в посуточную аренду. Последней там проживала гостья из Северной столицы России. Заявительница предположила, что именно она причастна к краже.

В результате сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили причастность к происшествию 25-летней ранее уже имевшей проблемы с законом жительницы Санкт-Петербурга, которая к тому моменту еще не успела покинуть республику. Она дала признательные показания. Часть похищенных вещей подозреваемая вернула добровольно, остальное стражи правопорядка изъяли сами.

В настоящее время по статье "кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-03-18 11:45:45
Сколько налогов она заплатила за посуточную сдачу жилья? Нисколько, - сказал знающий кот. Её тоже судить за сокрытие доходов.
Гость
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