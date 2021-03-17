Гостья из Санкт-Петербурга обворовала коттедж, который арендовала в Карелии

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу из съемного жилья, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе в отдел полиции Петрозаводска обратилась 23-летняя горожанка. Девушка сообщила, что у неё похитили чемодан, в котором хранилось золотое кольцо стоимостью 130 тысяч рублей, а также одежда и косметика на сумму более 26 тысяч рублей.

Петрозаводчанка пояснила, что все это пропало из коттеджа, который она сдает в посуточную аренду. Последней там проживала гостья из Северной столицы России. Заявительница предположила, что именно она причастна к краже.

В результате сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили причастность к происшествию 25-летней ранее уже имевшей проблемы с законом жительницы Санкт-Петербурга, которая к тому моменту еще не успела покинуть республику. Она дала признательные показания. Часть похищенных вещей подозреваемая вернула добровольно, остальное стражи правопорядка изъяли сами.

В настоящее время по статье "кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.