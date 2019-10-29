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Новости. Криминал
15:06, 29 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Гостья Карелии перевела мошенникам все сбережения из-за боязни потерять родителей

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя жительница центрального региона, сообщили в МВД Карелии.

Женщина стала жертвой мошенников, когда отдыхала в Карелии. 

Все началось с просмотра телевизионной передачи. Ведущая, называющая себя ясновидящей Елизаветой, обещала решение различных проблем. Зрительница записала телефонный номер, указанный на экране, и вступила в длительный и многоэпизодный диалог.

Женщину интересовал личный астрологический прогноз по поводу трудоустройства. Но Елизавета в первой же беседе встревожила прорицанием о том, что в ближайшем месяце у абонентки умрет мать, в следующем – отец. Во избежание несчастий требовалось перевести деньги. При этом гостье Карелии звонила не только ведущая, но и ее помощники. Они утверждали, что помогут с помощью магического камня, христианских артефактов, а также обещали вернуть часть денег после новых переводов.

Женщина за несколько дней перевела мошенникам свыше 317 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-29 15:42:56
Нет силы, которая может вытащить нас из средневековой темноты. ПетрГУ тоже не поможет. Одна дама, математик, обратилась к гадалке, когда вернется муж? Та обещала, взяла деньги, а муж не вернулся. Другие из ПетрГУ пошли служить в иепархию, хотя у одного отец - преподавателем того же вуза был.
Вот, вы хотите, чтобы другая жизнь была у нас. С чего она будет у подсознательно дремучих язычников?
Гость
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