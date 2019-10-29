Гостья Карелии перевела мошенникам все сбережения из-за боязни потерять родителей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя жительница центрального региона, сообщили в МВД Карелии.

Женщина стала жертвой мошенников, когда отдыхала в Карелии.

Все началось с просмотра телевизионной передачи. Ведущая, называющая себя ясновидящей Елизаветой, обещала решение различных проблем. Зрительница записала телефонный номер, указанный на экране, и вступила в длительный и многоэпизодный диалог.

Женщину интересовал личный астрологический прогноз по поводу трудоустройства. Но Елизавета в первой же беседе встревожила прорицанием о том, что в ближайшем месяце у абонентки умрет мать, в следующем – отец. Во избежание несчастий требовалось перевести деньги. При этом гостье Карелии звонила не только ведущая, но и ее помощники. Они утверждали, что помогут с помощью магического камня, христианских артефактов, а также обещали вернуть часть денег после новых переводов.

Женщина за несколько дней перевела мошенникам свыше 317 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.