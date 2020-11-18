Гостья Петрозаводска пожалела, что оставила сумочку в гардеробе детского центра

Жительница Олонца лишилась сумки с деньгами, посетив детский центр в столице Карелии.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от жительницы Олонца. Женщина сообщила, что была в городе по делам, в гардеробе детского центра оставила вещи. Когда вернулась за ними, то обнаружила отсутствие сумочки. За это время пропавшей вместе с сумкой картой было оплачено несколько покупок. Ущерб превысил 6 800 рублей.

Оперативники установили подозреваемого – ранее судимого 31-летнего жителя Петрозаводска. По его словам, в сумке он нашел банковскую карту, которой и воспользовался. Он купил продукты, алкоголь и сигареты.

В настоящее время мужчина арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске юноша попался на краже дорогих наушников.