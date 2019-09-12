Гостя Сортавалы задержала полиция

Постоялец гостиницы в Сортавале разбил стеклянную дверь, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Работники объектов, охраняемых вневедомственной охраной, всегда могут рассчитывать на своевременную помощь и защиту.

Так, в Сортавале в половине второго ночи 11 сентября вмешательство сотрудников Росгвардии потребовалось в гостинице на улице Карельской.

Там 49-летний нарушитель разбил стеклянную входную дверь. Он задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.