Гостя Сортавалы задержала полиция

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Постоялец гостиницы в Сортавале разбил стеклянную дверь, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Работники объектов, охраняемых вневедомственной охраной, всегда могут рассчитывать на своевременную помощь и защиту.
Так, в Сортавале в половине второго ночи 11 сентября вмешательство сотрудников Росгвардии потребовалось в гостинице на улице Карельской.
Там 49-летний нарушитель разбил стеклянную входную дверь. Он задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.
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