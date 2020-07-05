Государственную аптеку в Карелии оштрафовали

Нарушения были выявлены у "Карелфарма" и Центра внедрения документооборота в Прионежском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2017 и 2018 годах государственным унитарным предприятием "Карелфарм" и Центром внедрения документооборота были приняты на работу два муниципальных служащих – сведения о заключении договоров по прежнему месту работы не направлялись.

Юридических лиц привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 70 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее сотрудника фирмы в Лахденпохском районе оштрафовали за нарушение при оформлении на работу экс-чиновника.