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Государство отправит судей из Карелии на Чёрное море за 1,3 млн рублей

Новости. Общество
10:34, 10 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Карелии объявлен аукцион на поставку 17 путёвок в санатории для судей и их семей с максимальной ценой контракта 1,3 млн рублей.

Управление судебного департамента в Республике Карелия выступает заказчиком поставки путёвок на санаторно-курортное лечение действующих судей и членов их семей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Деньги на эти цели будут направлены из федеральной казны.

В техническом задании указано, что всего предполагается приобрести 17 путевок. Каждая из них рассчитана на 14 дней пребывания в местах отдыха.

Санатории, куда предполагается разместить судей и их семьи, находятся в Ялте и Сочи. В документации перечислены наименования санаториев. Это "Одиссея", "Дюльбер", "Заполярье", "Днепр" или их эквиваленты.

В описании санаториев указано, что каждый из них располагается на берегу Черного моря. Заведения имеют профили лечебной деятельности и предоставляют различные форму досуга.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии намерен упразднить Конституционный суд республики на февральской сессии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-10 10:47:37
И что? Зачем печатаете? Это не касается никого. Они снег убирать не хотят, а вы подпитку недовольства им делаете. Это просто провокация. Кот согласился со мной.
Гость
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