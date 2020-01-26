Готовятся изменения, которые позволят студентам пробовать себя в разных профессиях

Российские власти приступили к подготовке предложений по реализации инициативы президента РФ Владимира Путина разрешить студентам вузов менять специальность после второго курса.

Об этом сообщил "Известям" зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре при Совете Федерации Виктор Кресс.

По словам Кросса, цель таких изменений — снизить количество студентов, которые разочаровываются в выбранной специальности в первые годы обучения и уходят из вузов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".