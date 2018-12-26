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Новости. Общество
09:28, 26 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Готовятся изменения в пенсионном законодательстве

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Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) уже готов, он позволит работающим гражданам самим накопить себе на пенсию.

"ИПК, естественно, не затрагивает пенсионеров. Это затрагивает накопления на свои пенсии работающих граждан. Делаться это будет, во всяком случае в том варианте, который у нас есть, очень аккуратно, постепенно. Это деньги граждан, они никуда не будут централизовываться. Они будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели в период трудовой занятости", – сказал  вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что это не какие-то налоговые изменения. По его словам, эти деньги будут работать на граждан, которые их копили.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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