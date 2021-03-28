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Готовятся изменения в законодательстве о квотировании рабочих мест для инвалидов в Карелии

Новости. Общество
11:12, 29 Марта 2021
фото: pixabay
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Управление труда и занятости Карелии готовит проект изменений в законодательстве о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Согласно планируемым поправкам, работодатели, у которых нет подходящих для инвалидов вакансий, смогут арендовать для них рабочие места в других организациях, в том числе некоммерческих или общественных.

Такая инициатива объясняется тем, что работодатели, получающие квоты для трудоустройства инвалидов, не могут предоставить им рабочие места из-за специфики производства.

Также планируется ужесточить критерии выполнения обязательств работодателей по квотированию.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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