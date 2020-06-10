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Готовность приобрести оказавшийся в кризисе завод "Карелия ДСП" выразили две компании

Новости. Экономика
15:18, 11 Июня 2020
фото: сайт Segezha Group
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Менеджмент находящегося в кризисе предприятия "Карелия ДСП" заявил о появлении двух компаний, заинтересованных в приобретении завода.

Исполнительный директор "Карелия ДСП" Николай Богатырев сообщил о появлении заинтересованных лиц, желающих приобрести завод в Медвежьегорском районе.

"У нас есть три заинтересованные компании, которые на сегодняшний день я не готов озвучивать. Но я могу сказать, что две из них активно заинтересованы. Третья компания вчера подтвердила отсутствие интереса к данному предприятию на данный момент", - сказал Николай Богатырев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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