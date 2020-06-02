890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Медведь вышел на трассу в Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 10:57
В Петрозаводске водитель сбил велосипедиста на перекрестке (ВИДЕО) 4
Сегодня 06:40
Выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске собирают деньги на "свой угол" 12
Сегодня 12:02
Полиция Петрозаводска разыскивает возможного вора (ВИДЕО)
Сегодня 14:51
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии 2
Сегодня 10:31

Готовность школ в регионах к обеспечению младшеклассников горячим питанием остается проблемой

Новости. Общество
17:01, 02 Июня 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

На заседании Совета Федерации обсудили вопрос организации горячим питанием учеников 1-4 классов.

В ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации сенаторы высказали обеспокоенность тем, что школы в 28 регионах не будут на 100 процентов готовы к обеспечению младшеклассников бесплатным горячим питанием к 1 сентября.

На федеральную субсидию на организацию питания могут рассчитывать только те субъекты, где во всех учреждениях образования ученикам 1-4 классов будут предоставлять горячие обеды. Неисправившиеся с этой задачей к новому учебному году средств не получат. У регионов будет возможность подготовить школы до 2023 года. Но все это время дети не будут получать бесплатное горячее питание. А это, по мнению, парламентариев несправедливо.

Как отметили сенаторы, до 1 сентября необходимо решить вопрос с предоставлением субсидий тем регионам, где всего несколько малокомплектных школ не имеют возможности кормить детей. Целый субъект не должен страдать из-за того, что в силу каких-то причин два-три учреждения образования не имеют пищеблоков. Кроме того, 7 млрд рублей, сэкономленных из-за нерасторопности некоторых субъектов, по мнению парламентариев, необходимо оставить в программе. При этом региональные власти не должны снимать с себя ответственности за решение вопроса по организации питания.

"По данным Министерства образования Карелии, все школы в республике готовы обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов с 1 сентября 2020 год. Заявка на софинансирование из федерального бюджета данных мероприятий была направлена в Министерство просвещения РФ. Правительством республики предложено учесть предельный уровень софинансирования – 99 процентов (федеральные средства), 1 процент (региональные средства), поскольку Карелия входит в десятку нуждающихся в помощи регионов, и для нее разработана индивидуальная программа социально-экономического развития.

При этом, республике еще предстоит не мало сделать для того, чтобы привести все школьные столовые и пищеблоки в порядок. Необходимо модернизировать 68 пищеблоков. Только в трех районах республики не имеется предписаний надзорных органов. Это Беломорский, Сортавальский и Суоярвский районы. По предварительным данным, представленным органами местного самоуправления, для приведения пищеблоков в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями потребуется порядка 935 млн рублей. Это серьезные средства. Возможно, региону потребуется помощь федерации и в решении этого вопроса", - отметил сенатор Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  3
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
Сегодня 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 23
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»