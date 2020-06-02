Готовность школ в регионах к обеспечению младшеклассников горячим питанием остается проблемой

На заседании Совета Федерации обсудили вопрос организации горячим питанием учеников 1-4 классов.

В ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации сенаторы высказали обеспокоенность тем, что школы в 28 регионах не будут на 100 процентов готовы к обеспечению младшеклассников бесплатным горячим питанием к 1 сентября.

На федеральную субсидию на организацию питания могут рассчитывать только те субъекты, где во всех учреждениях образования ученикам 1-4 классов будут предоставлять горячие обеды. Неисправившиеся с этой задачей к новому учебному году средств не получат. У регионов будет возможность подготовить школы до 2023 года. Но все это время дети не будут получать бесплатное горячее питание. А это, по мнению, парламентариев несправедливо.

Как отметили сенаторы, до 1 сентября необходимо решить вопрос с предоставлением субсидий тем регионам, где всего несколько малокомплектных школ не имеют возможности кормить детей. Целый субъект не должен страдать из-за того, что в силу каких-то причин два-три учреждения образования не имеют пищеблоков. Кроме того, 7 млрд рублей, сэкономленных из-за нерасторопности некоторых субъектов, по мнению парламентариев, необходимо оставить в программе. При этом региональные власти не должны снимать с себя ответственности за решение вопроса по организации питания.

"По данным Министерства образования Карелии, все школы в республике готовы обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов с 1 сентября 2020 год. Заявка на софинансирование из федерального бюджета данных мероприятий была направлена в Министерство просвещения РФ. Правительством республики предложено учесть предельный уровень софинансирования – 99 процентов (федеральные средства), 1 процент (региональные средства), поскольку Карелия входит в десятку нуждающихся в помощи регионов, и для нее разработана индивидуальная программа социально-экономического развития.

При этом, республике еще предстоит не мало сделать для того, чтобы привести все школьные столовые и пищеблоки в порядок. Необходимо модернизировать 68 пищеблоков. Только в трех районах республики не имеется предписаний надзорных органов. Это Беломорский, Сортавальский и Суоярвский районы. По предварительным данным, представленным органами местного самоуправления, для приведения пищеблоков в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями потребуется порядка 935 млн рублей. Это серьезные средства. Возможно, региону потребуется помощь федерации и в решении этого вопроса", - отметил сенатор Игорь Зубарев.