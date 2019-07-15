Готовность управляющих компаний Петрозаводска к зиме составляет 52%, сообщает мэрия

Более половины многоквартирных домов столицы Карелии готовы к предстоящей зиме, сообщает администрация города.

"По состоянию на 15 июля средний уровень готовности управляющих организаций составляет 52%. Закончены работы на 65% внутридомовых инженерных сетей. На половине внутридомовых систем центрального отопления выполнена гидропневматическая промывка, на 48% - гидравлические испытания. Опрессованы 72% водонагревателей, заменено более 80% нуждающихся в ремонте внутридомовых электросетей", - говорится в сообщении.

По словам представителя "Службы заказчика" Александры Спиридоновой, в городе завершен первый этап выборочной проверки управляющих организаций на предмет выполнения мероприятий по подготовке жилфонда.

Специалисты проверили наличие и правильность составления документов, выборочно сопоставлены графики запланированных работ и результаты их выполнения.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день актуальную информацию о производимых мероприятиях не предоставили ООО "Лидер" и ООО "Сервис".