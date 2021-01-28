"Готовы идти на край света": самые нужные профессии в Арктической зоне назвали в ПетрГУ

На основе этих данных был составлен перечень наиболее востребованных профессий, требующих высшего и среднего образования.

"Основная отличительная черта поколения - борьба за эмоции. Они готовы идти на край света, чтобы "полностью вкусить жизнь", ощутить разные эмоции и сохранить в памяти впечатления. Работа в Арктике очень подходит под эти критерии", - резюмировал директор проектов Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления Вадим Кудряшов.

Подробнее об исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".