"Готовы идти на край света": самые нужные профессии в Арктической зоне назвали в ПетрГУ

Специалисты Петрозаводского государственного университета провели исследование, какие профессии будут востребованы в Арктической зоне.
Как сообщает "Российская газета", представители Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ опросили 74 крупнейшие компании Арктики. В их число вошли семь работодателей Карелии.
На основе этих данных был составлен перечень наиболее востребованных профессий, требующих высшего и среднего образования.
"Основная отличительная черта поколения - борьба за эмоции. Они готовы идти на край света, чтобы "полностью вкусить жизнь", ощутить разные эмоции и сохранить в памяти впечатления. Работа в Арктике очень подходит под эти критерии", - резюмировал директор проектов Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления Вадим Кудряшов.
Подробнее об исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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