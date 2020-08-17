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Готовы ли вы сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:43, 18 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российская вакцина от COVID-19 защитит организм минимум два года, заверили ученые.

Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение как минимум двух лет после ее введения, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", – сказал он.

Гинцбург также отметил, что отечественный вакцинный препарат полностью безопасен и был зарегистрирован согласно всем нормам и правилам законодательства.

Сегодня, когда угроза заражения коронавирусом все еще сохраняется, "Столица на Онего" интересуется у читателей: А вы готовы сделать прививку от коронавируса?

Ответить на вопрос можно здесь.

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