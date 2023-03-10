Готовы ли вы сортировать домашний мусор на органику и вторсырье? (ОПРОС)

С апреля жителям Петрозаводска предоставят возможность разделять домашний мусор на смешанный и вторсырье.

В апреле на контейнерных площадках в Петрозаводске появятся два типа контейнеров. Один из них для сухого вторсырья, второй — для смешанного мусора. Для этого республиканское Минприроды за счет федеральной субсидии закупило более 2,5 тысяч специальных контейнеров желтого и серого цвета. Регоператор с «ЭкоЛайном» планируют начать устанавливать их в тех дворах, где люди сами заинтересованы сортировать мусор. Собранные отходы с желтых контейнеров для вторсырья отправятся на первую в Карелии сортировочную линию, которая в ближайшее время начнет свою работу в Петрозаводске. Далее вторсырье повезут компаниям переработчикам, которые дадут вторую жизнь мусору.

А вы готовы начать разделять на своей кухне мусор на органику и вторсырье? Ответить на вопрос можно здесь.