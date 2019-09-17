"Говорю, сволочь, не дай Бог что с ней сделаешь… я тебя найду и посажу"

Верховный суд Карелии допросил первых свидетелей по обвинению жителя Петрозаводска Антона Ипатова в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В понедельник в судебном процессе, который ведет судья Денис Катанандов, были допрошены несколько свидетелей, а также потерпевшие. Во-первых, свои показания дала 16-летняя Ольга (имя изменено - редакция), выжившая после первого нападения подсудимого 16 сентября 2018 года. Выступили также ее отец, мать Светлана Владимировна и старшая сестра Елена. Во-вторых, суд допросил бывшую возлюбленную Ипатова Алену, а также подругу Ольги - 17-летнюю Дашу (имя изменено - редакция), которая была соседкой Ипатова и познакомила подсудимого с жертвой.

Их совокупные показания позволяют не только подробнее увидеть картину преступления, но и понять, каким человеком был Ипатов в глазах людей, живших с ним по соседству или имевших более близкие отношения.

Напомним, 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

Как рассказала мама пострадавшей (она же в суде является законным представителем дочери – прим. авт.), Ольга с 12-13 лет стала "проблемным ребенком", часто уходила из дома, не ночевала, прогуливала школу. Именно поэтому родители не сразу забили тревогу, когда ребенок в очередной раз не пришел ночевать.

По словам Светланы Владимировны, она разговаривала с Ипатовым по телефону, когда ее дочь уже находилась у того в комнате. До этого женщина его не видела и ничего о нем не знала.

- Я позвонила, говорю, где Ольга? Взял молодой человек трубку. Сказал, что она вышла покурить. Говорю: вы где находитесь? Он сказал, что в "Сказке" в Песках. Я говорю, чтобы пришла – перезвонила! Говорю, сволочь, не дай Бог что с ней сделаешь… я тебя найду и посажу. Он в это время отключил трубку. После этого телефон был отключен. Звонила Елена, говорила, что все хорошо, все нормально – у подружки находится. Потом опять с ним разговаривала. Он сказал, что придет свататься. Я сказала: ты что, совсем что ли? Ей сколько лет и сколько тебе! Какое сватовство может быть! Он нагрубил, бросил трубку. После этого я позвонила старшей дочери и сказала, что такое ощущение, что ее удерживают, что она плачет.

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