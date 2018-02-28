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Новости. Криминал
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Грабитель-неудачник из Петрозаводска может отправиться за решетку на 10 лет

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером 19 февраля в Петрозаводске в подъезде одного из домов по Лисицыной неизвестный напал на 59-летнуюю женщину. Брызнув ей в лицо из газового баллончика, злоумышленник попытался отобрать у нее сумку. Однако женщина оказала нападавшему отчаянное сопротивление, и тот покинул место преступления с пустыми руками.

Потерпевшая, придя в себя, обратилась в ближайший отдел полиции. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками отделения по раскрытию разбойных нападений ОУР УМВД России по Петрозаводску был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили подозреваемого – ранее несудимого 25-летнего петрозаводчанина.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Комментарии

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кир
2018-02-28 11:53:16
Наклеивать объявления "куплю рога лосиные или оленьи" он не хочет, а другие зеки согласны за еду осквернять наш город. Главное, что мэрии и ментам глубоко пофиг. Баба Валя им законы не сделала, хотя числится депутатом много сроков.
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