Граждане смогут пожаловаться на работу блок-постов в Карелии

"Горячая" линия начнет работу со следующей недели, сообщили в правительстве Карелии.

Со следующей недели будет организована "горячая" линия, по которой также можно будет высказать замечания, связанные с качеством работы контрольно-пропускных пунктов.

Вопросы по работе КПП также можно задать в личном сообщении на страничке Минтранса Карелии в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, в настоящее время и до отмены режима повышенной готовности въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через контрольно-пропускные пункты, работа которых организована:

- на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала";

- на км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола";

- на км 45 автомобильной дороги А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску";

- на км 394 автомобильной дороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола";

- на км 354 автомобильной дороги "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож".