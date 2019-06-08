Гражданские активисты в Петрозаводске провели пикеты в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова

В столице Карелии активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

В центре Петрозаводска группа гражданских активистов провела накануне серию одиночных пикетов с требованием освободить из СИЗО журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Они присоединились к единомышленникам в других регионах, которые после задержания Голунова массово вышли на акции протеста. Коллеги-журналисты не верят в официальную версию силовиков о том, что Голунов замешан в торговле наркотиками и считают, что задержание связано с его расследовательской деятельностью (журналист известен статьями о коррупции в органах власти). По всей стране журналисты требуют прекратить преследование Ивана Голунова.

Как пишут федеральные СМИ, полиция предъявила корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Голунову вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.



В настоящее время Никулинский суд Москвы рассматривает вопрос об избрании Голунову меры пресечения. У здания суда с утра начали собираться журналисты, некоторые выходят с одиночными пикетами в поддержку корреспондента. Сообщалось о нескольких задержаниях пикетирующих. По подсчетам РБК, у суда собралось около ста человек.