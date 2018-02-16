Гребенщиков назвал фильм Серебренникова о Цое лживым

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Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков на презентации своего нового альбома "Время N" в Петербурге заявил, что фильм "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое "лжив от начала и до конца".
"Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому", — заявил музыкант.
Как считает лидер "Аквариума", автор сценария не был современником Цоя, сообщает РИА Новости. "Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ", — сказал Гребенщиков.
Фильм "Лето" повествует о событиях в Ленинграде летом 1981 года. В центре сюжета — взаимоотношения Виктора Цоя, Майка Науменко из группы "Зоопарк" и его жены Натальи. Когда картина появится на экране, пока неизвестно.
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