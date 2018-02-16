Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
18:20, 16 Февраля 2018

Гребенщиков назвал фильм Серебренникова о Цое лживым

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Как создаются скульптуры на набережной Петрозаводска
16.02.18 06:40
ФОТО: Актер Петр Федоров расстался с гражданской женой и нашел новую девушку
15.02.18 19:10
ВИДЕО: Кинотеатры Петрозаводска начали показ нового российского фильма "Лед"
15.02.18 09:34
Все новости
Загрузка...

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков на презентации своего нового альбома "Время N" в Петербурге заявил, что фильм "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое "лжив от начала и до конца".

"Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому", — заявил музыкант.

Как считает лидер "Аквариума", автор сценария не был современником Цоя, сообщает РИА Новости. "Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ", — сказал Гребенщиков.

Фильм "Лето" повествует о событиях в Ленинграде летом 1981 года. В центре сюжета — взаимоотношения Виктора Цоя, Майка Науменко из группы "Зоопарк" и его жены Натальи. Когда картина появится на экране, пока неизвестно.

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Как создаются скульптуры на набережной Петрозаводска
16.02.18 06:40
ФОТО: Актер Петр Федоров расстался с гражданской женой и нашел новую девушку
15.02.18 19:10
ВИДЕО: Кинотеатры Петрозаводска начали показ нового российского фильма "Лед"
15.02.18 09:34
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
09.02.2018, 11:44
В Петрозаводске с 12 февраля большинство маршруток начнут ходить по-новому
09.02.2018, 13:12
Это очень грустно, господа
09.02.2018, 10:34
Spar в "Макси" оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы Косенкова
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство

Аналитика

Сегодня 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорьков и ежика" 1
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 2
12.02.2018 14:47
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:24
Без политики
Я могу себя преодолеть!
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества.  В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
Skoda Rapid - семья будет довольна
Сегодня 12:02
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 4
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 1
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп-кадр" с Ефимом Овчинниковым от 15.02.2018
15.02.2018 21:20
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»