Гребенщиков рассказал, зачем в России пытаются реабилитировать Сталина

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал преступлением и позором тот факт, что останки Иосифа Сталина и Владимира Ленина находятся на Красной площади.

"Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных. Они верят: это время придет", — сказал Гребенщиков в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о причинах популярности Сталина в России.

Музыкант также отметил, что никогда не ходил на выборы.

"Ни на президентские, ни на парламентские. Из кого мне там выбирать?" – отметил он, добавив, что политику считает "мусором и шелухой".