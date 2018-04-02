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Новости. Политика
21:05, 02 Апреля 2018

Гребенщиков рассказал, зачем в России пытаются реабилитировать Сталина

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Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал преступлением и позором тот факт, что останки Иосифа Сталина и Владимира Ленина находятся на Красной площади.

"Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных. Они верят: это время придет", — сказал Гребенщиков в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о причинах популярности Сталина в России.

Музыкант также отметил, что никогда не ходил на выборы.

"Ни на президентские, ни на парламентские. Из кого мне там выбирать?" – отметил он, добавив, что политику считает "мусором и шелухой".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оля
2018-04-02 22:20:41
Можно подумать что что-то сильно изменилось,те же репрессии для неугодных, тоже уничтожение русской нации особенно,за эти годы "перестройки",разве не так? Да и лидер теперь один....
жаль что со всеми странами нормальными поссорились,Нормандский формат по Донбассу пройдёт без России в Германии, Лондон требует сменить правительство России вместе с вождём, ну ничего хорошего от таких новостей в СМИ не ждём уже....опять в совок и превратились...
Мизантроп
2018-04-02 21:53:21
Не стоит ожидать от того, кто плотно занят зарабатыванием денег, понимания какой-либо иной мотивации. Для такого индивида наверняка и революционеры, которые десятилетиями боролись против самодержавия, пренебрегая личным комфортом и возможностью хорошо устроиться в жизни - просто хотели отобрать побольше ништяков у богатеев (ну и порасстреливать всласть, куда ж без этого). Никаких других мотиваций просто не может существовать в их идейном поле.
Существование прослойки таких граждан помогает в том числе понять, почему с неизбежностью приходится расстреливать и репрессировать.
Неравнодушный
2018-04-02 21:33:55
Да пусть себе лежат, черти. Что их таскать-то с места на место?
кир
2018-04-02 21:59:46
Неравнодушный, пусть ещё полежат.
David
2018-04-02 22:49:36
кир, Не спится бабуля?
Гость
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