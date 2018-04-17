Коммунисты приглашают жителей Карелии вместе отметить день рождения Ленина

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В Петрозаводске 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина состоится возложение цветов к памятнику основателю советского государства.
Карельское республиканское отделение КПРФ 22 апреля в 11 часов приглашает жителей на торжественное мероприятие, посвященное 148-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, советского политического деятеля, создателя первого в мировой истории социалистического государства.
Возложение цветов состоится в Петрозаводске на площади Ленина. Приглашаются все желающие.
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